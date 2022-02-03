Jamal Lewis kimdir? Jamal Lewis nereli kaç yaşında? Jamal Lewis hangi takımda?

Jamal Lewis Kimdir? Newcastle United FC takımında Defans mevkinde forma giyen Jamal Lewis, 25 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve kilo olan Jamal Lewis, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 20 maça çıkan Jamal Lewis, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jamal Lewis, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Jamal Lewis hangi takımda oynadı?

Lewis gençken kendi yaş grubu için 800m ve 1500m üzerinde ulusal düzeyde yarışan yetenekli bir atletti. İngiltere Okullarını atletizmde temsil etti ve 2014 yılında İngiliz Okulları U17 kros yarışında ikinci oldu. Lewis futbol kariyerine , 2009'da Avrupa 11'e 5'lik bir Avrupa Şampiyonası olan Aarau Masters'ı kazandığı memleketi Luton Town'da bir genç oyuncu olarak başladı. Luton Town'dan ayrıldı . 2013 yılında "ulusal düzeyde 800 metre koşucusu olarak beklentilerine odaklanmak.

Lewis, 2014 yılında Norwich City'ye imza atarak profesyonel futbola döndü. 2016-17 sezonunda Norwich U23 takımında oynadı. 2016-17 sezonunun sonunda, Lewis 2021 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı. Aralık 2017'de Lewis, Norwich City formasıyla ilk maçına Marco Stiepermann'ın yerine Brentford karşısında çıktı. 2017 Boks Günü'nde , Norwich için ilk başlangıcını Birmingham City'ye karşı yaptı. İlk kıdemli golünü Ocak 2018'de Chelsea'ye karşı FA Cup üçüncü tur tekrarının 93. dakikasında attı.

Lewis, Eylül 2018'de EFL Ayın Genç Oyuncusu seçildi ve Ekim 2018'de, Haziran 2023'e kadar sürecek yeni bir uzun vadeli sözleşme ile ödüllendirildi. Mart 2019'da , takım arkadaşları Max Aarons ve Teemu Pukki ile birlikte 2018–19 PFA Şampiyonası Yılın Takımı'nda seçildi. Lewis, 2019-20 Premier Ligi'nde Norwich City formasıyla 28 maça çıktı. Ağustos 2020'de Norwich, Liverpool'un Lewis için yaptığı 10 milyon sterlinlik teklifi reddetti.

Newcastle United

Lewis , 8 Eylül 2020'de Newcastle United ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. İngiltere'de doğmasına rağmen, Lewis Belfast doğumlu annesi aracılığıyla Kuzey İrlanda ve babası aracılığıyla Jamaika için oynamaya hak kazandı. Ülkeyi ilk kez 2016'da temsil etti ve U19 takımı için üç maça çıktı. Haziran 2017'de U21 takımına çağrıldı ve U21'deki ilk maçına Estonya karşısında çıktıı. Mart 2018'de ilk kez Kuzey İrlanda kıdemli kadrosuna çağrıldı. Uluslararası ilk maçına 24 Mart 2018'de Güney Kore karşısında 2-1 kazandıkları hazırlık maçında çıktı.

Kariyerinde 57 Premier League maçına çıkan 24 yaşındaki sol bek, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Lewis ayrıca 23 kere de Kuzey İrlanda Milli Takımı formasını giydi.