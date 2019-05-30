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JAKEM Komutanı Albay Altın, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’yü ziyaret etti

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:47
JAKEM Komutanı Albay Altın, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’yü ziyaret etti

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.


JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Süslü ziyaretten dolayı JAKEM Komutanı Altın’a teşekkür ederken JAKEM Komutanı Ercan Altın ziyaretin anısında Belediye Başkanı Osman Süslü’ye hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:47
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