0553 313 94 23

JAK Timleri, otobüsün çarparak Munzur’a düşürdüğü kayıp genç adamı arıyor

Tunceli’de 10 gün önce otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü ortaya çıkan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları suyun yüksek debisine rağmen aralıksız sürüyor.

25 Haziran 2019 Salı 15:14
JAK Timleri, otobüsün çarparak Munzur’a düşürdüğü kayıp genç adamı arıyor

Tunceli’de 10 gün önce otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü ortaya çıkan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları suyun yüksek debisine rağmen aralıksız sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma Timleri arama yaparken,AFAD ve gönüllülerde destek veriyor.


Olay, 15 Haziran’da Ovacık İlçesi’ne bağlı Yoncalı Köyü’nde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık’tan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıkmıştı.10 gündür, bölgede Elazığ, Malatya, Kayseri, Diyarbakır, Bingöl ve Ankara’dan gelen ekiplerin çalışmaları ile yapılan aramalar şuana kadar sonuçsuz kaldı.


Son olarak bölgeye gönderilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma’ya bağlı 6 kişilik ekip 3 gündür çalışma yapıyor. Eroğlu’nun çaya düştüğü alandan başlayarak 15 kilometrelik bölümde arama çalışması yapan timlere Munzur Çayı’nın yüksek debisi zaman zaman zor anlar yaşatıyor.Çalışmalara AFAD ekipleri ileAFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.


Eroğlu’nu arama çalışmaları ayrıca kent merkezinde Munzur Çayı’nın bağlandığı Uzunçayır Baraj Gölü’nde de devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü
    1. Tamirden dönen arazöz sayesinde..
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    3. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    4. Aydın’da ulaşım ve siyaset dünyasının..
    5. Gaziantep’te masa sandalye..
    6. Ürdünlü milletvekillerinden hükümete..
    7. Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi..
    8. Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    10. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    12. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    13. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    14. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    15. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    16. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    17. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    18. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    19. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    20. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı