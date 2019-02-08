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JAK timinden Palandöken'de gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

08 Şubat 2019 Cuma 17:27
JAK timinden Palandöken'de gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, "drone" destekli hasta kurtarma tatbikatı yaptı.

Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timleri, kışın gece gündüz demeden sürdürdükleri görevleri sırasında, tatil için gelen kayakçılar ile vatandaşların yardımına koşuyor.

Her biri iyi derecede yabancı dil bilen eğitimli kayakçılardan oluşan jandarma personeli, söz konusu alanı 24 saat süreyle gözetim altında tutuyor.

Kış sezonu süresince yaralanan ve mahsur kalan onlarca vatandaşın imdadına yetişen timler, 45 kilometre pist uzunluğu bulunan Palandöken'in en uzak noktasına kısa bir sürede ulaşabiliyor.

- Telesiyejde mahsur kalan kayakçıya 3 dakika içinde ulaşıldı

JAK timleri bu kapsamda, olası kaza ve olaylarda müdahalenin nasıl yapıldığını göstermek amacıyla drone destekli tatbikat yaptı.

Senaryo gereği tam donanımlı 7 kişilik tim, 2 bin 200 rakımdaki karakolda konuşlandırıldı.

İlk olarak güney pistindeki telesiyejde mahsur kalan kayakçının imdadına 3 dakika içinde yetişen görevliler, halatlar yardımıyla mahsur kalan kişiyi kısa sürede kurtardı.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise arazide kaybolan bir vatandaşa arama kurtarma köpeği "Gurbet" sayesinde kısa sürede ulaşan görevliler, son olarak kayak yaparken yaralanan kayakçıyı da kar motoruna bağlanan sedye ile zirveden indirerek hazır bekletilen ambulansa yetiştirdi.

JAK timlerinin gerçeği aratmayan tatbikatı vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:27
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