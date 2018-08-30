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Jailson kimdir? Jailson Marques Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Yarın transfer dönemi sonlanacak. Ancak takımlar son güne kadar bomba isimleri kadrosuna katmanın derdindi. Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. Peki Jailson kimdir? Jailson Marques kaç yaşında?

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:58
Jailson kimdir? Jailson Marques Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Yarın transfer dönemi sonlanacak. Ancak takımlar son güne kadar bomba isimleri kadrosuna katmanın derdindi. Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. Peki  Jailson kimdir? Jailson Marques kaç yaşında?

 Futbola genç yaşta Guarany de Bagé, Grêmio, Chapecoense takımlarında başlayan Jailson, ilk profesyonel imzasını Gremio takımına attı. Profesyonel anlamda Gremio dışında Chapecoense forması giyen Jailson, Gremio'da futbol hayatına devam ediyor. Ön libero mevkisinde forma giyen Jailson, zaman zaman orta saha merkez ve sağ kanatta da forma giyebilmektedir. 1,78 boyuna sahip olan Jailson, sağ ayağına hakimdir.

JAİLSON 76 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki Jailson, Gremio altyapısında yetişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Chapecoense'ye kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu, 11 Temmuz 2016'da kulübü Gremio ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Kariyeri boyunca 76 karşılaşmada görev yapan Jailson, 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:58
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