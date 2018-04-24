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Jagland: Avrupa Konseyi, Rusya ve Türkiye olmadan biter

Elebaşı Salih Müslim'in konuşma yapması ve 'erken seçimi iptal edin' çağrısı ile gündeme gelen Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Rusya ve Türkiye'nin katkı payları olmadan ancak 2019 sonuna kadar dayanabileceklerini söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 20:14
Jagland: Avrupa Konseyi, Rusya ve Türkiye olmadan biter

Jagland, bugün yapılan oturumda, Avrupa Konseyi'nin katkı payı ödemelerini askıya alan Rusya ve Türkiye'nin maddi katkısı olmadan ne kadar dayanabileceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la ortak basın toplantısında AKPM'nin 'erken seçim ertelenmeli' açıklamasına sert tepki gösterdi. Yıldırım "Kendi işine baksa iyi olur. Seçimi Türkiye yapacak. Türkiye'de seçimler demokrasi şöleninde geçiyor. AKPM önce teröristbaşı Salih Müslüm'ü konuşturmasın" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:14
  1. Thorbjorn Jagland
  2. avrupa konseyi
  3. türkiye
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