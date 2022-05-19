Jacob Ondrejka kimdir? Jacob Ondrejka nereli kaç yaşında? Jacob Ondrejka hangi mevkide oynuyor?
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jacob Ondrejka ile anlaşmak üzere. Beşiktaş taraftarı Jacob Ondrejka’nın hayatını sorguluyor. Peki Jacob Ondrejka kimdir? Jacob Ondrejka nereli kaç yaşında? Jacob Ondrejka hangi mevkide oynuyor?
Jacob Ondrejka bu sezon Elfsborg formasıyla 11 resmi maça çıkarken 2 gol, 3 asiste imza attı. 2020-2021 sezonunda tam 31 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koymayı başarmıştı. Peki Jacob Ondrejka kimdir, nereli kaç yaşında?
2 Eylül 2022 doğumlu olan 19 yaşındaki genç yıldız Jacob Ondrejka İsveçli. Elfsborg takımıyla hala 1 yıl anlaşması olduğu bilinen Jacob Ondrejka, 2019-2020 sezonunda İsveç'in U19 Milli Takımında forma giymiştir. Jacob Ondrejka, 2020 sezonunun başından beri İsveç U21 formasıyla mücadele ediyor.
Jacob Ondrejka hangi mevkide oynuyor?
Forvet olan Jacob Ondrejka sol kanat oyuncusu. Gelecek vadeden oyuncunun genellikle sağ ayak kullandığı bilinenler arasında. Genç isim bundan önce Landskrona takımında forma giyiyordu.