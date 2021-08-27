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Biyografi Jack Wilshere kimdir, nereli? Jack Wilshere kaç yaşında? Jack Wilshere hangi takımda oynadı?
Biyografi

Jack Wilshere kimdir, nereli? Jack Wilshere kaç yaşında? Jack Wilshere hangi takımda oynadı?

Süper Lig takımlarından Giresunspor transfer dönemi bitmeden renklerine yeni isimleri katmanın peşinde. Giresunspor, orta saha Jack Wilshere'ı transfer etmek için çalışmalarına hız verdi. Peki Jack Wilshere kimdir? Jack Wilshere nereli? Jack Wilshere kaç yaşında? Jack Wilshere hangi takımda oynadı? İşte Jack Wilshere hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:23:00 - 2021-08-27 17:24:01
Jack Wilshere kimdir, nereli? Jack Wilshere kaç yaşında? Jack Wilshere hangi takımda oynadı?

İsmi bir dönem Fenerbahçe ile anılan orta saha oyuncusu Jack Wilshere’a Giresunspor formasını giydirmek için temasa geçildiği öğrenildi. Peki Jack Wilshere kimdir? Jack Wilshere nereli? Jack Wilshere kaç yaşında?

Jack Wilshere kimdir?

Jack Andrew Wilshere 1 Ocak 1992 tarihinde Stevenage Hertfordshire doğumludur. West Ham United'da oynayan İngiliz futbolcudur. Solaktır ve ofansif orta saha mevkiinde oynamaktadır. Genç takımda ve rezerv takımda genel olarak forvet arkası oynarken, A takımda orta sahanın sağında ya da solunda oynamaktadır.

Jack Andrew kariyeri

1992 doğumlu Wilshere geçtiğimiz sezon Arsenal'de önce altyapıdan, sonra yedekler ligindeki gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve A takıma kadar yükselmişti.

Jack Wilshere 16 yaşında Arsenal A takımında forma giyerek takımın tarihteki en genç ismi olurken, 17'sinde FK Dinamo Kyiv ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçında da oynayarak tarihe geçmişti.

Wilshere geçtiğimiz sezon Arsenal'in yine sezon öncesi hazırlık kampında yer almış Juventus, Real Madrid ve Galatasaray ile oynanan hazırlık maçlarında forma giymiş 13 Eylül'de Gilberto Silva'nın 19 numaralı formasını sırtına geçirerek Blackburn Rovers ile oynanan karşılaşmada görev yapmıştı.

Jack Wilshere altyapı kariyeri

Ekim 2001'de 9 yaşındayken Luton Town Futbol Okulundan ayrılarak Arsenal Futbol Akademisine katılmıştır.

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