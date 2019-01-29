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İzzetli devlet ve onurlu devlet adamlığı batıyı ürkütüyor

Gazetemiz okurlarından Nevzat Özpelitoğlu, "İzzetli devlet ve onurlu devlet adamlığı batıyı ürkütüyor" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

29 Ocak 2019 Salı 13:49
İzzetli devlet ve onurlu devlet adamlığı batıyı ürkütüyor

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

İzzetli ve onurlu 16 yılın sonunda  2019 yılına girdiğimiz şu günlerde, Devletimizin ve devlet adamlarımızın dünya devletleri arasında hak ettikleri yere gelmesi ve bu onurlu yükselişini her alanda dünyaya kabul ettirilmesi, millet olarak hepimizin başını dik eylemiştir. Batı Batı diye söyleye geldiğimiz AB devletleri ve ABD, elbette hep hükmetmeye ve hep yol göstermeye alıştırılmış devletler oldukları için bu yükselişimizden ve onurlu duruşumuzdan memnun değiller.

Hani demişler ya, “El öpenler olduğu sürece elbet el öptürenler de olacaktır” diye. Bu söz yıllar boyu ülkemizin ve milletimizin başının üzerinde Demoklasin kılıcı gibi sallandı durdu.

Çünkü AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan gelinceye kadar maalesef Devlet adamlarımız arasında izzetli ve onurlu bir duruş sergileyebilen Devlet adamlarımızın sayısı bir elin parmakları kadar bile olamadı. Bu hal direkt olarak milletimize ve devletimize de yansıdı. Memurumuzun maaşını bile IMF’den borç alarak verdiğimiz yıllarda gazetelerin birinde şöyle bir karikatür çıkmıştı: Türk Devlet adamları boyunlarında birer trampetle Yeşilköy havaalanına sıralanmışlar,  IMF memurları da ellerinde çantalarla uçaktan iniyorlar ve bizimkiler de onları karşılarken “On para ver - on para ver, On para yoksa -beş para ver” diye tempo tutuyorlar.  Hey gidi günler hey. Nerde izzet nerde onur?

Özellikle IMF karşısındaki boynu bükük halimiz yıllarca yüzümüzü güldürmediği gibi, onurlu milletimizi de fukaralığın pençesinden kurtaramadı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Bakanlar Kurulu kararıyla başlattığı ağır sanayi hamlesine istihza ile bakıp gülüp geçenler yanı sıra, Erbakan hocanın attığı fabrika temellerini çalıp, yalan temel diyerek şehir merkezlerinde basın toplantısı yapan onursuz, izzetsiz uşak ruhlu Milletvekillerini, Bakanları ve onları teşvik eden Başbakanları da gördü milletimiz. Erbakan’ın temelini attığı fabrikaların tamamlanmasından korkan CHP, koalisyonu bile bozmayı göze almıştı. Erbakan hoca ise Ecevit’e rağmen 70 fabrikayı tamamladı ve üretime açtı. Yerli tank imalatına yerli uçak yapımına kesinlikle akıl erdiremeyen Bakanlar ve Başbakanlar yerli uçak yapabileceğimize milyonda bir ihtimal dahi vermiyorlardı.  Çünkü bunlar “Türk hiçbir şey yapamaz sadece bakar” mantığının yerli uşakları mesabesinde Batı dünyasının emir erleriydiler. Başbakan yardımcılığı dönemine Türk Uçak Sanayisi (TUSAŞ) kurma çalışmalarına hız veren Erbakan’a mani olmak için, CHP genel Başkanı ve Başbakan Ecevit gazetecilere şöyle diyordu: “Sn. Erbakan Uçak sanayi için mutlaka Uçak motoru fabrikası kurmalıyız diye inat ediyor. Hâlbuki (Tusaş) Türk uçak sanayini kurmaya ne gerek var, Adapazarı traktör fabrikasında uçak motorlarını pekalâ imal edebiliriz(!).

Bu millet uçak motoru ile traktör motorunu ayırt edemeyecek kadar bilgiden ve izandan yoksun Başbakanları bile gördü. MSP’nin iktidar ortağı ve zamanın Başbakanı ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, daha uçak motoru ile traktör motoru arasındaki farkı bile anlayamamıştı.  Erbakan hocanın sanayi hamlesini zaten hiç anlayamadı, hayal dahi edemedi. Veya bazı dış mihraklar ettirmediler.

Peki bugünkü CHP anlayabildi mi? Ne gezer onların yegane uğraşları insanımızın giyimiyle kuşamıyla uğraşmak, gerektiğinde saftirik imam ve müftü bozuntularını CHP listelerinden aday göstererek oy hırsızlığı yapmak, dün yırttıkları çarşafa bugün CHP rozeti takmak, gerektiğinde vatanseverlik yaptığını zannederek Suriyeli Din kardeşlerimizi, bu garip insanları kadın-çoluk-çocuk-bebek demeden Katil Esed’in bıçağına teslim etmek. CHP ve CHP zihniyeti zaten hiçbir zaman Suriyeli mazlum kardeşlerimizi kardeş olarak kabul etmedi ki. Devlet Başkanımız Tayyip bey sık sık Ensar muhacir konusunu hatırlatıyor ama Ensar ve Muhaciri anlayan kim?

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:49
  1. Balıkesir
  2. Nevzat Özpelitoğlu
  3. AB devletleri
  4. ABD
  5. AK Parti
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Türk Devlet adamları
  8. IMF
  9. Prof. Dr. Necmettin Erbakan
  10. Bakanlar Kurulu
  11. Türk Uçak Sanayisi (TUSAŞ)
  12. CHP
  13. Erbakan hoca
  14. Ecevit
  15. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit

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