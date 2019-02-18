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İzzet’in hayalini Başkan Yaşar gerçekleştirdi

Hayali saz çalmak olan engelli öğrenci İzzet Aksungur’un hayalini Başkan Yaşar gerçekleştirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:36
İzzet’in hayalini Başkan Yaşar gerçekleştirdi

Hayali saz çalmak olan engelli öğrenci İzzet Aksungur’un hayalini Başkan Yaşar gerçekleştirdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Kültür Merkezi’nde saz kursu alan 12 yaşındaki kursiyer İzzet Aksungur’a evinde de çalışabilmesi için saz hediye etti.


Yenimahalle Belediyesi her yıl binlerce yaş grubuna eğitim verdiği YENİMEK kurslarında eğitim alan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitim aldığı kurslarda çeşitli yaş grupları ilgili oldukları alanlarda uzmanlaşma imkanı buluyor. Bu kapsamda Yakacık Kültür Merkezi’nde eğitim alan 12 yaşındaki İzzet Aksungur, saz çalma hayalini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sayesinde gerçekleştirdi.


Hayalim gerçek oldu


Başarılı öğrenci Aksungur, uzun zamandır saz kursuna gitmek istiyordum. Mahallemize açıldıktan sonra kursa başladım. Sınıfımı da rahat ulaşabilmem için değiştirdiler. Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, saza ihtiyacım olduğunu duymuş ve bana saz hediye etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim hayallerimi gerçekleştirdiği için çok mutluyum. YENİMEK’te bize eğitim veren hocalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar kendilerine çok teşekkür ederim” dedi


Eğitim her bireyin hakkı


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Eğitim her bireyin hakkıdır. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime çok önem veriyoruz. Kreşlerimiz, etüt merkezlerimiz, YENİMEK Kurslarımız ile vatandaşların eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün bu yavrumuzun hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşarım. Umarım kurslarımızda saz çalmayı öğrenerek ilerleyen yıllarda başarılı bir sanatçı olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:36
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