İzzet Atılkan kimdir? İzzet Atılkan gözaltına alındı mı?

Ankara’da bindiği dolmuşta Nazan Bozkurt’a küfürler yağdıran ve onu ölümle tehdit eden İzzet Atılkan hakkında soruşturma başlatıldı. Peki İzzet Atılkan kimdir?

Ankara’da Nazan Bozkurt, 30 Ağustos günü bindiği Mamak dolmuşunda isminin İzzet Atılkan olduğu öğrenilen bir erkek yolcunun ölüm tehdidi, ağır küfürleri ve darp girişimine maruz kalmıştı. Nazan Bozkurt olayın ardından İzzet Atılkan hakkında suç duyurusunda bulundu. İzzet Atılkan olduğu tespit edilen şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Nazan Bozkurt, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti: B”eni ölüm ve tecavüzle tehdit eden, ağza alınmayacak küfürler eden, halkın kutsal değerlerine hakaret eden isminin İzzet Atılkan olarak öğrendim şahıs hakkında davacı ve şikâyetçiyim.”

Şüpheli İzzet Atılkan’ın 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.