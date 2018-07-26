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İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan karşı hamle: Teyakkuze geçildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, tüm askerlerine teyakkuza geçme talimatı verildiğini duyurdu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:13
İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan karşı hamle: Teyakkuze geçildi

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri güçlerin hazırlık halinin azami düzeye yükseltildiği ve Tugaylara bağlı tüm askeri unsurlara teyakkuza geçme talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Düşman (İsrail) her gün halkımıza ve mücahitlerimize karşı işlediği suçların bedelini ağır ödeyeceğini bilmelidir." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı, bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu ifade edilmişti.

Hamas ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de daha önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:13
  1. İzzeddin el-Kassam Tugayları
  2. Gazze
  3. Hamas

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