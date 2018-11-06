İZÜFBED yayın hayatına başlıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) 2019’dan itibaren yılda üç defa bir cilt ve üç sayı olacak şekilde yayın hayatına başlayacak. Dergide, Türkçe ve İngilizce hazırlanmış, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile ilgili güncel ve özgün bilimsel yazılara yer verilmesi amaçlanıyor.

İngilizce hazırlıkta pilot çalışma

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), bu yıl ilk kez belirlenen pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council iş birliği ile “İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı” geliştirildi. Program kapsamında, değerlendirme takımlarında yer alacak 30 değerlendirici adayına, YÖKAK Toplantı Salonunda değerlendirici eğitimi verildi. Bu yıl ilk kez uygulanacak program kapsamında, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesinin İngilizce hazırlık okulları pilot olarak seçildi.