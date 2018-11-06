İZÜFBED yayın hayatına başlıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) 2019’dan itibaren yayın hayatına başlayacak.

06 Kasım 2018 Salı 09:47
İZÜFBED yayın hayatına başlıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) 2019’dan itibaren yılda üç defa bir cilt ve üç sayı olacak şekilde yayın hayatına başlayacak. Dergide, Türkçe ve İngilizce hazırlanmış, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile ilgili güncel ve özgün bilimsel yazılara yer verilmesi amaçlanıyor.

İngilizce hazırlıkta pilot çalışma

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), bu yıl ilk kez belirlenen pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council iş birliği ile “İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı” geliştirildi. Program kapsamında, değerlendirme takımlarında yer alacak 30 değerlendirici adayına, YÖKAK Toplantı Salonunda değerlendirici eğitimi verildi. Bu yıl ilk kez uygulanacak program kapsamında, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesinin İngilizce hazırlık okulları pilot olarak seçildi.

  1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED)
  2. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ)
  3. Mühendislik Bilimler
  4. Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK)
  5. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
  6. İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı
  7. YÖKAK Toplantı Salonu
  8. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
  9. Bilkent Üniversitesi
  10. Boğaziçi Üniversitesi
  11. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  12. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  13. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  14. Karabük Üniversitesi
  15. Koç Üniversitesi
  16. ODTÜ
  17. Sabancı Üniversitesi
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