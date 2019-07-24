İztuzu Plajı'nda "caretta caretta hassasiyeti"

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'daki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, sergilenen hassasiyetle gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

Dünya genelini kapsayan tatil, seyahat, otel yorumları, önerileri ve eleştirilerinin paylaşıldığı Tripadvisor internet sitesinin yaptığı, "2015'te görülmesi gereken yerler" anketinde Avrupa 'da ilk 5'e, dünyada ise ilk 20'ye giren Dalyan Mahallesi'nde bulunan İztuzu Plajı hem turistleri hem de caretta carettaları ağırlıyor.

Dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yavruları denizle buluşmaya devam ediyor.

Mayısta başlayan yumurtlama döneminde plajda 520'nin üzerinde yuvalama alanı oluştu.

Kuluçka dönemlerini tamamlayarak kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ile 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, tilki, yengeç ve yırtıcı kuşlara yem olma riskine rağmen yaşam alanları suya doğru yola çıkıyor.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen 6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00'den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta carettaların kullanımına bırakılıyor. Kumsala giriş ve çıkışlar görevlilerce sürekli kontrol ediliyor.

- Kaplumbağalarla aynı ortamda bulunmanın kuralları var

Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plajın kaplumbağalar ile turistlerin dengeli şekilde kullanımına açık bir kumsal olması açısından dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Plajda gündüz ziyaretçilerin şemsiyelerini açıp, şezlonglarda güneşlenerek denize girebildiğini anlatan Kaska, "Yuvalama zonu" denilen bölgede ise şemsiye ve şezlong kullanımına izin verilmediğini ifade etti.

Deniz kaplumbağalarını korumanın insanların hem onları tanıması hem de sevmesiyle mümkün olabileceğini düşündüklerini anlatan Kaska, bu yönüyle deniz kaplumbağaları ile turistlerin bir arada bulunabileceğini ancak uyulması gereken kurallar olduğunu ifade etti.

-"Giriş çıkışları kontrol ediyoruz"

Kaska, İztuzu kumsalının koruma kullanma alanı için dünyadaki en güzel örneklerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kumsalın doğal yapısından kaynaklanan bir kapıyla giriş çıkışları kontrol edebiliyoruz. Bu nedenle yerli ve yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Gece ise kumsal deniz kaplumbağalarının. Bu güzel çalışma bütün deniz kaplumbağa üreme alanlarında kullanılabilecek çok güzel bir örnek. Buradan gidip kendi ülkelerinde bu uygulamayı hayata geçiren çok sayıda bilim insanı arkadaşımız da bulunuyor. Bu nedenle de dünyaya örnek oluyoruz."

Kaska, kumsalda yürütülen koruma çalışmaları sonucu popülasyonda son yıllarda ciddi artışlar meydana geldiğini dile getirdi.

