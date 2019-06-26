İZTO’da Balıkçılık Çalışma Grubu kuruldu

Ege Denizi’ndeki ekosistemi korumak ve aynı zamanda balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorun ve önerilerini görüşmek amacıyla İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde “İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu” oluşturuldu. Üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de çalışma grubunda yer aldığını açıklayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “Çalışma grubumuz hem sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verecek adımların atılabilmesi hem de denizlerimizin ve ekosistemin korunması adına çalışmalar yapılmasını sağlayacak” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) “Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektörünün Sorunları, Çözüm Önerileri ve Geleceği”isimli birtoplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, kamu kuruluşları temsilcileri başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının bir arada olduğu bu ilk toplantıyı çok önemsediklerini söyledi. Toplantının sonuçlarının oda olarak takipçisi olacaklarını da ifade eden Çakan, "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında; tüm Türkiye’den sektör paydaşları, hükümet yetkilileri, kooperatifler, birlikler ve üniversitelerin katılımı ile Odamızda Balıkçılık ve Su ürünleri Çalıştayı gerçekleştirmiştik. Çalıştay çok verimli oldu ve meyvelerini hızla toplamaya başladık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde ilk kez ’Balıkçılık ve Su Ürünleri Danışma Kurulu’ oluşturuldu. Çalıştayın bir diğer önemli kazanımı da, denizlerimizdeki balık stoklarının korunması adına oldu. Daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebimizin uygun bulunarak tebliğ edildi. Bu sene de yine hep birlikte bir sinerji oluşturacak bir Balıkçılık Çalıştayı düzenleyeceğimiz müjdesini buradan vermek istiyorum" dedi.

Çalışma grubu oluşturuldu

Mayıs ayında kaçak avcılığın önlenmesi konusunda düzenledikleri istişare toplantısında yasa dışı balık avcılığı konusunda sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte ortak mücadele kararı aldıklarını hatırlatan Mehmet Şahin Çakan, yasa dışı avcılıkla hem haksız rekabet oluştuğunu hem de deniz ekosistemine geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verildiğini ifade etti. Tüm kurumlarla birlikte yasa dışı avcılığa karşı mücadele ettiklerini dile getiren Çakan, sektörün ve ülkemizin geleceği için de denizlerimizin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Toplantıda tüm sektör temsilcileriyle birlikte bir çalışma grubu oluşturulması konusunda mutabakata vardıklarını da açıklayan Çakan, “Sektörün talep ve sorunlarının tek tek ele alındığı toplantımızda bir çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdık. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, bundan böyle belirli aralıklarla İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu adıyla toplanacak ve çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda hazırlanan Su Ürünleri Kanunu’nun ilerleyen yıllar içerisinde sektörün sorunlara cevap veremez hale geldiğini ve özellikle kaçak avlanmaya karşı yaptırımların yetersiz kaldığını da belirten Çakan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımıza 1971 yılında yayımlanmış ve halen geçerli olan 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun sürdürülebilir olmadığını ve bugün için son derece yetersiz olduğunu hep birlikte ifade ettik. Bakanlığımız da bu konuda ciddi bir hazırlık içerisinde. Tünelin sonuna çok yaklaştık. Eylül ayında yeni Balıkçılık ve Su Ürünleri Kanunu’nun çıkacağına inanıyoruz. Sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek Avrupa Birliği ile uyumlu yeni Balıkçılık ve Su Ürünleri Yasası’nın ivedilikle çıkarılması gerektiği konusunu toplantıya katılan tüm katılımcılarımızın da ifade etmiş olması bu konudaki ortak sinerjiyi göstermesi bakımından önem taşımaktadır."

Toplantıya ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Daire Başkanı Hakan Öztürk, İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Nedim Anbar, Ege Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri, İZTO 6. Su Ürünleri, Balıkçılık ve Av Malzemeleri Grubu meslek komitesi üyeleri, Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi yetkileri ile su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yer alan kooperatifler ve İZTO üyeleri katıldı.