İzol: “Nükleer meslek lisesi, Mersin istihdamına direk katkı sağlar”

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, kurulması planlanan nükleer meslek lisesinin Mersin’de olması gerektiğini belirterek, lisenin Mersin’e ciddi bir istihdam sağlayacağını ifade etti.

Mersin GİAD Başkanı İzol, nükleer enerji sektöründe ara eleman açığının kapanması için kurulması planlanan nükleer meslek lisesine yönelik açıklama yaptı. Nükleer meslek lisesi için en uygun şehrin Mersin olduğunu vurgulayan İzol, “Nükleer enerji sektörüne teknisyen açığının ortadan kaldırılması için ara eleman yetiştirecek olan nükleer meslek lisesi projesi oldukça yerinde bir projedir. Bu lisenin nereye kurulacağı büyük önem taşıyor. Türkiye’nin en büyük nükleer enerji santrali Mersin’de yer alıyor. Bu açıdan baktığımızda öğrencilerin daha rahat eğitim alabilmeleri için Mersin bu proje için en uygun şehirdir. Yetkililerin bu ayrıntıyı kesinlikle göz önünde bulundurmaları gerekiyor” dedi.

Nükleer meslek lisesinde eğitimini tamamlayan öğrencilerin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nde teknisyen olarak iş başı yapacak olmalarının Mersin için ciddi bir istihdam kaynağı olacağının altını çizen İzol, “Nükleer meslek lisesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan binlerce gencimiz Akkuyu’da istihdam edilecek. Bu da Mersin’in istihdam gücünü ciddi oranda etkileyecek. Bizler bu projenin Mersin’de yer alması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.