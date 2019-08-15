0553 313 94 23

İzocam'dan yangına karşı tam koruma

İzocam, "Tekiz" ürünleriyle sanayi tesislerinden AVM'lere, spor salonlarından büyük depolara kadar hem ısı ve ses yalıtımı hem de yangın güvenliği sağlıyor- İzocam, Tekiz yalıtım ürünleriyle, yatırımların yangına karşı korunacak şekilde projelendirilmesine destek oluyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
İzocam'dan yangına karşı tam koruma

İSTANBUL (AA) - Alanındaki uzmanlığıyla yatırımların yalıtım danışmanlığını üstlenen İzocam, "Tekiz" ürünleriyle sanayi tesislerinden AVM'lere, spor salonlarından büyük depolara kadar hem ısı ve ses yalıtımı hem de yangın güvenliği sağlıyor.

İzocam'dan yapılan açıklamada, yalıtımın, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve spor salonları gibi çok fazla sayıda kişinin bulunduğu kalabalık binaları yangına karşı korumanın en etkili yollarından biri olduğu aktarıldı.

Her türlü bina için yalıtım danışmanlığı hizmeti sunan İzocam'ın yatırım projelerini İzocam Tekiz yalıtım ürünleriyle yangına karşı koruyacak şekilde projelendirilmesine destek olduğu belirtilen açıklamada, yatırımcı için kazançlı bir yatırım yapılmasının sağlandığı bildirildi.

İzocam Tekiz'in danışmanlığına başvuran yatırımcı ve proje sahiplerine en uygun ürünlerle çözümler sunulurken, binalar inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan döşemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili yalıtım sistemleri sayesinde hem yangın güvenliği hem de enerji tasarrufu sağlanmasını garanti altına alınıyor.


- "Yangın yalıtımında uzman firma desteği çok önemli"


Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, yangın güvenliği için uygulanacak yalıtımda uzman bir firmadan destek alınmasının çok önemli olduğunu belirterek, özellikle endüstriyel binalarda A1 yanmazlık sınıfındaki ürünlerin kullanımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu binalarda meydana gelen yangınların üretim sürecinde kullanılan bazı yanıcı maddeler nedeniyle çok daha çabuk parlayarak yayılabildiğini aktaran Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buralarda çıkan yangınlar can güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra büyük ölçekli fabrikalarda telafisi zor maddi hasara neden oluyor ve büyük zarara uğratıyor. Can ve mal kaybını önlemek için yangına karşı alınan diğer önlemlerin yanı sıra yalıtım da yangının yayılmasını engellemede çok etkili bir uygulama. Ancak, doğru malzemenin doğru yerde kullanılması, tüm binada sistem bütünlüğü sağlanmış olması, ürünlerin işine hakim ve donanımlı kişiler tarafından uygulanmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yalıtım aşamalarına uyulması da kesinlikle şart."

Özcan, "İzocam olarak verdiğimiz yalıtım danışmanlığı hizmetinde, yangın güvenliği sağlayan Tekiz ürünlerimizle ve doğru uygulamalarla en doğru çözümleri geliştirerek, yatırımların korunmasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İzocam tarafından yangın güvenliği alanında üretilen Tekiz Taşyünü Çatı Paneli, İzocam Tekiz Kombi Paneli, Taşyünü gibi ürünlerle ilgili bilgilere yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
  1. İzocam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
    1. Kategorilerine göre en fazla..
    2. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    3. En fazla kazandıran yatırım fonları
    4. Yatırım fonu istatistikleri
    5. Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4..
    6. Çin’de gövde gösterisi gibi tatbikat
    7. Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete..
    8. Adıyaman Üniversitesinde banka..
    9. Baraj gölünde boğulan anne, baba ve..
    10. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    11. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    12. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    13. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    14. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    15. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    16. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    17. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    18. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    19. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    20. Tahrip edilen iskele onarıldı
    21. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    22. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    23. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    24. Yenişehir’e yeni komutan
    25. Koca çınarların piknik keyfi
    26. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    27. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    28. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    29. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    30. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması