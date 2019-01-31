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İzocam Öğrenci Yarışması

Bu yıl 19. kez düzenlenen ve finali Milano'da gerçekleştirilecek yarışmanın konusu "Kentsel Bağlam ve Tasarım" olarak belirlendi

31 Ocak 2019 Perşembe 16:19
İzocam Öğrenci Yarışması

İSTANBUL (AA) - İzocam, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması'nın bu yıl 19'uncusunu düzenliyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya konu olacak şehir Milano olarak seçildi ve İzocam Öğrenci Yarışması'nın konusu #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago Metro İstasyonu alanının kente bağlanarak gençleştirilmesi ve canlandırılması olarak belirlendi.

"Fikirden Projeye" formatıyla gerçekleşen, tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada tüm süreçler www.izocamogrenciyarismasi.com sitesi üzerinden yürütülüyor.

İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago Metro İstasyonu alanının sürdürülebilir gelişimi ve geleceği için bir vizyon oluşturmaları, bölgesel şartları ve şehrin gelişimini hesaba katarak mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikirleri avan projeye dönüştürmeleri bekleniyor.

Yarışmanın ilk aşamasında katılımcılar, fikir projelerini web sitesine 6 Mart 2019’a kadar yükleyerek teslim edecek. Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar, ikinci aşamaya geçebilecek ve jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorum alacak.

1 Mayıs 2019'da İstanbul'da düzenlenecek açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler dereceye girmek için yarışacak. İkinci aşamada, projelerini jüriye sunan tüm ekip üyelerine birebir mülakat-aday deneyimi hediye edilecek.

Ulusal yarışmada ilk 3'e giren ekipler ise sırasıyla 8 bin, 6 bin ve 4 bin lira ödül kazanırken, 5-8 Haziran 2019'da Milano'da düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye'yi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı da kazanacak.

Yarışmanın uluslararası etabında ise birincilik ödülü bin 500 avro, ikincilik ödülü bin avro, üçüncülük ödülü 750 avro, özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 avro olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:19
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