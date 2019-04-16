İzocam, EVF'de multi konfor bina çözümlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - İzocam, 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda (EVF) sıfıra yakın enerjili binalara erişimde multi konfor bina çözümlerini ve enerji verimliliğine katkılarını anlattı.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na (EVF) katılarak yalıtım ve multi konfor binaların enerji verimliliğindeki katkısına dikkati çeken İzocam, kentsel dönüşümün Türkiye’de konutlarda enerji verimliliğinin artırılması için çok büyük bir fırsat yarattığı görüşünü taşıyor.

İzocam, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen EVF’ndaki standında, sıfıra yakın enerjili binalara erişimde multi konfor bina çözümlerini ve enerji verimliliğine katkılarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saint-Gobain Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Levent Gökçe, yalıtım ile sağlanacak enerji verimliliğinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"En fazla enerji verimliliğine multi konfor binalar ile ulaşılıyor. Kentsel dönüşüm, bu çerçevede büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'ye baktığımızda 2018 yılında enerji ham maddeleri ithalatı yüzde 15,6 artışla 43 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 10 yılda enerji ithalatımızın ülke ekonomisine bedeli 439 milyar dolar. Tükettiğimiz enerjinin dörtte üçünden fazlasını dışarıdan ithal ediyoruz. Bu düzeyiyle toplam ithalat içinde yüzde 19,3 payı olan enerji ithalatı, 55 milyar dolarlık 2018 yılı dış ticaret açığının en önemli kısmını oluşturuyor.

Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığımızı azaltmak açısından binalarımızda yapacağımız enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atılacak en büyük adımdır. En yüksek enerji tasarrufunu sağlayan çözüm ise multi konfor binalardır."

Multi konfor binaların, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunduğunu aktaran Gökçe, kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen multi konfor binalar ile en az yüzde 90 enerji tasarrufu hedeflendiğini bildirdi.





- "Kentsel dönüşümü önemli bir fırsat olarak görüyoruz"





Levent Gökçe, bu binaların, Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltıcı katkılar sağladığını belirterek, kentsel dönüşümü önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla 9,5 milyon üzerindeki bina stokunun iyimser bir tahminle sadece yüzde 15,8'inin, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları'na uygun yalıtıldığını aktaran Gökçe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu rakam, 24,2 milyon üzerindeki mevcut konut sayısında yüzde 33'ünü kapsıyor. Kentsel dönüşüm bu rakamın daha da yükselmesine katkıda bulunurken, geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yönetmeliklerle bugünden yaşam alanlarımızı tasarlamak önemli olacak. Mevcut binalar için binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartının aranmasına ilişkin uygulama zorunluluğunun 1 Ocak 2020'ye ertelenmesi ise enerji verimliliği uygulamalarının sahada gelişimini geciktirecek."

Gökçe, düşük karbon ekonomisine geçişte Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023'ün önemli olduğunu vurguladı.

BM'ye sunulan Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerine ancak yalıtım ile ulaşılabileceğini belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"NDC'de yer alan hedeflere ulaşılması için yeşil bina, pasif ev, sıfır enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile enerji ihtiyacının minimuma indirilmesi önem taşıyor. NDC'nin binalar ve kentsel dönüşüm bölümünde yer alan pasif evlere ulaşılması sadece doğru tasarım ve kalın yalıtım uygulaması ile mümkün olabilir. İzocam, 50 yılı aşkın süre boyunca 200 milyon ton petrole eş değer (TEP) enerji tasarrufunun gerçekleşmesine katkıda bulundu. İstanbul iklim şartlarında, 15 milyar metrekare çatının 100 milimetre kalınlığında İzocam cam yünü şilte ile yalıtılmasında sağlanacak tasarrufa eş değer olan bu rakam, aynı zamanda 12 bin 500 hastane, 29 adet Marmaray ve 3 yıllık turizm gelirimize de eş değerdir. 15 milyar metrekare ise 2 milyon 300 bin futbol sahası büyüklüğüne ya da KKTC'nin 5 katı bir alana eşittir."