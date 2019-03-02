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İznik’ten Türkmen dağına uzanan yardım eli

Bursa’nın İznik ilçesinden Suriye’deki savaş mağdurlarına yardım gönderildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:54
İznik’ten Türkmen dağına uzanan yardım eli

Bursa’nın İznik ilçesinden Suriye’deki savaş mağdurlarına yardım gönderildi.


İnsanî Yardım Derneği (İHH) İznik Temsilciliği tarafından ağırlıklı olarak İznik ve Osmaneli köylerinden hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan 520 çuvallık un tırı Ayasofya önünden dualarla yola çıktı. Uğurlama törenine İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Müftü Üzeyir Yavaş, siyasiler ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İHH İznik Temsilcisi Mahmut Can, İznik’ten 4, Bursa’dan 719’uncu tırın gönderildiğini belirterek, "İHH 26 yıldır dünyanın bütün kriz bölgelerinde, acil yardım, insanî diplomasi, eğitim, sağlık, insan hakları ihlallerinin yerinde tesbiti ve kamuoyu oluşturma, yetim sponsorlukları, su kuyusu açma, kurban organizasyonları, ramazan yardımı, meslek edindirme çalışmaları gibi ulusal ve uluslararası bir çok projeyi yürütüyor. Filistin’den Arakan’a, Suriye’den Kosova’ya, Somali’den Doğu Türkistan’a, Yemen’den Gürcistan’a 135 ülke ve bölgede çalışmalar devam ediyoruz" dedi.


Mısır’da yaşanan insan hakları ihlallerini ve idamları, Doğu Türkistan’daki işkence ve asimilasyon politikalarını şiddetle kınadıklarını kaydeden Can, bu tür insan hakları ihlallerine karşı batılı ve emperyalist güçlerin iki yüzlü tavırlarını da dünya kamuoyunun dikkatine sunduklarını ifade etti.


Can, İznik’teşu an 1200 bağışçıya ulaştıklarını söyledi. Ardından yardım tırı dualarla yola çıktı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:54
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