İznik'te yol çalışmasında mezar bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, yol çalışması sırasında açılan çukurda mezara rastlandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilcami Mahallesi Kaymak Köşkü mevkinde devam eden yol çalışmasında, büz döşenmesi için açılan çukurda mezar bulundu. Çalışmanın durdurulmasının ardından mezarın tarihi olup olmadığının incelenmesi için Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Yetkililer eşliğinde yapılan incelemelere, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

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