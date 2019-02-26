İznik’te trafik Kazası: 1 yaralı Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza İznik–Orhangazi kara yolunun Elbeyli sapağında meydana geldi. Elbeyli kavşağından ana yola kontrolsüz olarak çıkan Recep Eren (67) idaresindeki 34 JL 7281 plakalı hafif ticari araca, karşı yönden gelen Ali Rıza Öztürk (51) yönetimindeki 81 DG 817 plakalı tır çarptı. Kazada araç sürücüsü Recep Eren yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Eren’in tedavisine başlanırken, tır şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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