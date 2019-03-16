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İznik turizmine yeni nefes

Revize edilen 1. Murat Hamamı’nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından gerçekleştirildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:12
İznik turizmine yeni nefes

Restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nce tamamlanan ve İznik Çini ve Kent Müzesi olarak revize edilen 1. Murat Hamamı’nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından gerçekleştirildi.

 

Müzenin açılışı nedeniyle, tarihi yapının yer aldığı Beyler Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.

 

Hamamdı, çini müzesi oldu

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle restore edilen 1. Murat Hamamı’nın bundan sonra İznik Çini ve Kent Müzesi olarak ait olduğu topraklara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Müzede İznik ile bütünleşmiş çini sanatının tüm inceliklerinin gelecek kuşaklara aktarıldığını belirten Başkan Aktaş, “Yapılan kazılar sonucunda elde edilen bulgular, İznik’te çini ve seramik üretiminin birdenbire ortaya çıkmadığını, tarih boyunca farklı tekniklerle yapıldığını gösteriyor. Oluşturduğumuz müzeyi ziyaret edenler, İznik çinisinin tarihine yolculuk yapacak. Beylikler döneminden günümüze kadar tüm çini örnekleriyle yaşanan değişim yakından gözlemlenebilecek” dedi.

 

Antik Çağ’dan Osmanlı’ya

 

Müzede ayrıca İznik ve civarında yaşayan insanlar tarafından kullanılan pek çok etnografik eserin de sergilendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “İznik, Antik Çağ’dan başlayıp Osmanlı’nın yükseliş dönemi sonlarına değin süregelen çok zengin ve değişken bir açık hava müzesi konumundadır. İznik Çini ve Kent Müzesi’nin galerilerinde gezindikçe, belki de İznik tarihi hakkında daha önce fark edilmeyen detayları öğreneceğiz” diye konuştu. İznik’in turizm anlamında çok daha fazla değer görmeyi hak ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu güzide ilçemiz UNESCO kalıcı miras aday listesinde. Sayın bakanımızın da desteğiyle oluşturulacak güç birliği sayesinde İznik’in en kısa zamanda hakkı olan kesin listeye alınmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

 

“Zenginlikleri kazanca dönüştürmemiş gerekiyor”

 

Bursa’nın 17 ilçesinin tamamıyla birlikte birbirinden farklı onlarca-yüzlerce turizm değerine sahip olduğunu, sadece İznik’in bile turizm anlamında şehre yetebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bazilikası, sur kapıları, Roma Tiyatrosu ve diğer tüm eserleriyle sakin şehir İznik’in dünyaya tanıtılması noktasında bir rotamız olacak. Sahip olduğumuz zenginlikleri kazanç kapısı haline dönüştürmemiz gerekiyor. İnşallah elbirliğiyle, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gücü bakanımızın tecrübesiyle, İznik’teki değişim ve dönüşümü birkaç yıl içerisinde herkes çok net görecek” açıklamasında bulundu.

 

“İznik, turizmde hak ettiği noktaya gelecek”

 

İznik Çini ve Kültür Müzesi’nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise konuşmasında, ‘insanlığa mal olmuş’ İznik’in proje ve kaynak desteğiyle turizmde hak ettiği noktaya geleceğini ifade etti. Geçen ay Bursa’ya geldiğini ve Başkan Aktaş’la birlikte projeleri çalıştıklarını, bu gelişte de Roma Tiyatrosu ile Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulunduklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Birkaç tane istek var. Onları da Nisan-Mayıs ayları gibi Başkan Aktaş’la birlikte değerlendireceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde İznik’in turizm potansiyelini ziyaretçilerin görüşlerine açacağız” dedi.

 

Bakanlıktan ‘özel’ UNSECO desteği

 

UNESCO kalıcı miras kesin listesine girmesi yönünde de İznik’e gereken her türlü desteğin verileceğini belirten Bakan Ersoy, “İznik gibi çok eski tarihi olan şehirler sadece bölge halkının değil aslında Türkiye’nin markası. Bu tür yerleşim birimlerine sahip çıkmamız, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Zaten markalaşmış çinisi var, İznik’in. Bütün özellikleriyle birlikte Bursa ile de bütünleşince çok doğru bir destinasyon. İznik, gerçekten turizm gelirlerini artırabilecek potansiyele sahip. Bugün hamamın açılışını yapıyoruz, yarın inşallah devamı gelecek” diye konuştu.

 

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da açılış çerçevesinde söz alarak, selamlama konuşması gerçekleştirdi.

 

Konuşmalarının ardından Bakan Ersoy ve Başkan Aktaş, protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini keserek, müze galerini gezdi.

 

Osmanlı döneminin en büyüklerinden

 

Ondördüncü yüzyılın ikinci yarısı ile 16 yüzyılın ilk yarısı arasında yapılan ve döneminin en büyüklerinden olan 1. Murat Hamamı, 14. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özgün özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 20. yüzyılda işlevini kaybederek kullanılamaz hale gelen hamamda, 2006-2008 yılları arasında restorasyon çalışmaları yapıldı ve Roma dönemine ait sütunlu yolun bir kısmı açığa çıkartıldı. Vakıflar mülkiyetinde bulunan hamamın kullanımı 2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Büyükşehir Belediyesi’nin işlevsellendirme çalışmalarının ardından hamam, kent kültürüne kazandırıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:12
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