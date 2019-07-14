İznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulundu

BURSA (AA) - İznik Gölü'nde ihbar üzerine kazı ekibi dalgıçlarınca yapılan araştırmada, üzerinde figürlerin yer aldığı mermer blok bulundu. Alınan bilgiye göre, İnciraltı Sahili'nden 10 metre açıkta yüzen bir vatandaş, su dibinde tarihi eser gördüğünü belirterek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede araştırma yapan Bazilika Arkeolojik Kazı ekibinin dalgıçlarından yardım istedi. Bunun üzerine vatandaşın gösterdiği yere dalış yapan dalgıçlar, üzerinde figürler yer alan mermer blok buldu. Ekipler, salı günü detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.

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