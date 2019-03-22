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İznik dünya turizm merkezlerinden biri olacak

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın vizyon projeleri arasında yer alan İznik, yeni dönemde dünyanın turizm merkezlerinden biri olacak.

22 Mart 2019 Cuma 09:27
İznik dünya turizm merkezlerinden biri olacak

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın vizyon projeleri arasında yer alan İznik, yeni dönemde dünyanın turizm merkezlerinden biri olacak.


Kurulduğu günden bu yana ev sahipliğini yaptığı birçok medeniyetin kültürel izlerini taşıyan Bursa’nın İznik ilçesi, sakin şehir üyesi olmasından UNESCO listesine girmesine, sahildeki karayolları arazisinin vatandaşa açılmasından turizmin canlanması için yapılacak bir çok projeyle turizmin de parlayan yıldızı olacak. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, vizyon projelerle İznik’i dünyanın dört bir yanından turistlerin uğrak mekanı haline getireceklerini açıkladı.


Otoparktan bisiklet yolllarına, dinlenme alanlarından tarihi mekanların restorasyonuna kadar tüm projelerin takipçisi olacaklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "İznik, son dönemde Bursa Büyükşehir marifetiyle kurulan alan başkanlığıyla Türkiye’nin gözbebeği oldu. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Atkaş’ın özellikle surların tadilatı, bazalikanın çıkarılması gibi bir çok projeye Kültür Bakanlığına destek oldu.Geçtiğimiz hafta da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da geldiğinde gereken desteği vereceğini iletti. Vatandaşların bize göstermiş olduğu destek, bizleri daha da hırsla çalışmamıza itiyor" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik İlçesi’nde restorasyon çalışmaları sonrasında çini müzesine çevrilen tarihi 1. Murat Hamamı’nı geçtiğimiz hafta hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 7 yıldır kapalı olan İznik Müzesi’nin de kısa sürede açılacağı müjdesini vermişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:27
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