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İzne gelen asker, süt sağarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Konya’nın Karapınar ilçesinde askerden izinli gelen Niyazi Durdu, ahırda süt sağım makinesi ile sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
İzne gelen asker, süt sağarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Konya’nın Karapınar ilçesinde askerden izinli gelen Niyazi Durdu, ahırda süt sağım makinesi ile sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Olay, dün öğle saatlerinde Karapınar ilçesine bağlı İslik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak’tan memleketine izne gelen Niyazi Durdu (21) kendilerine ait ineklerin bulunduğu ahıra süt sağımı için gitti. Süt makinesini çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılan Niyazi Durdu, bilincini kaybederek baygınlık geçirdi. Ailesi tarafından ahırda hareketsiz bir şekilde bulunan Niyazi Durdu, çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Niyazi Durdu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya Numune Hastanesinde otopsisi yapılan Niyazi Durdu’nun cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Karapınar ilçesi İslik Mahallesine gönderildi. Niyazi Durdu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İslik Mahalle mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
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