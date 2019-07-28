0553 313 94 23

İzmit’tin emeklilerine kanser taraması yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından emeklilerin hizmetine sunulan emekli evlerinde kalan emeklilere kanser taraması yapıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:54
İzmit’tin emeklilerine kanser taraması yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından emeklilerin hizmetine sunulan emekli evlerinde kalan emeklilere kanser taraması yapıldı.


İzmit’in emekli evlerinde,kültürden sanata,spordan sağlığa kadar her alanda hizmet verilmesinin yanı sıra evlerde ikamet eden emekli vatandaşlara kanser taraması da yapılıyor. Bu doğrultuda, şehrin farklı bölgelerinde hizmet veren 11 emekli evine kayıtlı 65 yaş üzeri üyeye Sağlık Müdürlüğü ekipler tarafından kolon kanseri taraması ile ilgili kanser taraması testi kiti dağıtımı yapıldı.Taramada, her geçen gün hasta sayısı artan bu kanser türüyle ilgili bilgilendirmelerde yapıldı. Bu hizmetten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ileten emekli evi sakinleri,ne kadar şanslı olduklarını da bir kez daha vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:54
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Remzi Çayır: İnfaz yasasında adaletli değişiklik yapılmalı
    1. Remzi Çayır: İnfaz yasasında adaletli..
    2. Türkiye dış ticarette "kadın..
    3. Cep telefonları çocuklar için daha..
    4. Suriyeli üreticilerden Türkiye'deki..
    5. Ticari kredilerde 2-3 puan düşüş..
    6. Maltepe’de bir dünya üniversitesi..
    7. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    8. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş..
    9. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden önemli..
    10. Sokak hayvanları için kermes
    11. Osmanlı kültürüyle Akçakoca meydanı..
    12. Pakize Teyze’ye Büyükşehirden yardım..
    13. İzmit’tin emeklilerine kanser taraması..
    14. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    15. Tercihte son 2 gün! Burslarıyla..
    16. Araban yerli domates hasadı başladı
    17. Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk..
    18. Planörler Bandırma’da yarıştı
    19. Armanın peşinde bir ömür
    20. Ayhan Atik: “Ligi ilk 10’un üzerinde..
    21. Kocaeli'den acı haber! Cansız bedenine..
    22. Muratpaşa’dan uzman kasaplık kursu
    23. Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor
    24. Göksu Deltası’nda çıkan yangın evleri..
    25. 2 bin İstanbullu Üsküdar’ı koştu
    26. Ordu’da deniz ürünleri çeşitlenecek
    27. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    28. Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü
    29. Balıkesir polisinden göçmen..
    30. Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek