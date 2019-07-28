İzmit’tin emeklilerine kanser taraması yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından emeklilerin hizmetine sunulan emekli evlerinde kalan emeklilere kanser taraması yapıldı.

İzmit’in emekli evlerinde,kültürden sanata,spordan sağlığa kadar her alanda hizmet verilmesinin yanı sıra evlerde ikamet eden emekli vatandaşlara kanser taraması da yapılıyor. Bu doğrultuda, şehrin farklı bölgelerinde hizmet veren 11 emekli evine kayıtlı 65 yaş üzeri üyeye Sağlık Müdürlüğü ekipler tarafından kolon kanseri taraması ile ilgili kanser taraması testi kiti dağıtımı yapıldı.Taramada, her geçen gün hasta sayısı artan bu kanser türüyle ilgili bilgilendirmelerde yapıldı. Bu hizmetten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ileten emekli evi sakinleri,ne kadar şanslı olduklarını da bir kez daha vurguladı.