İzmit’ten Düzce’ye yardım eli uzandı
İzmit Belediyesi, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları için Düzce’ye iş makinaları gönderdi.20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:02
İzmit Belediyesi, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları için Düzce’ye iş makinaları gönderdi.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketine İzmit Belediyesi duyarsız kalmadı. Akçakoca ilçesinde selden etkilenen yerlerde arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında yardımcı olmak maksadıyla iş makinaları ve personeller görevlendirdi. Düzce’ye arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere 1 adet Beko Paletli, 2 adet kamyon, 1 adet tır ve 1 adet eskort aracıyla birlikte 8 belediye personeli gönderildi. Düzce halkına geçmiş olsun dileklerini ileten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Düzce halkının yanındayız. Yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. İzmit Belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ekiplerimizi Düzce’nin Akçakoca ilçesine yönlendirdik” dedi.
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