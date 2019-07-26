İzmit’tekitarihi çınar ağaçlarını kurtarmak için akademisyenler harekete geçti

Cerrahpaşa Orman Fakültesi akademisyenleri, tescilli çınar ağaçlarını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından verilen talimat doğrultusunda İzmit Yürüyüş Yolu’nun asırlık çınarları tek tek tedavi altına alınıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamında tedavi programı öncesi İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler, İzmit’e gelerek Yürüyüş Yolu’ndaki tescilli asırlık çınar ağaçlarını inceledi. İstanbul Üniversitesi’nin vereceği destek öncesinde, ön incelemeler için İzmit’e gelen akademisyenlere, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan da eşlik etti.

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının tedavisiyle ilgili çalışmalara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile iş birliği yapıyor. İşbirliği kapsamında üniversitenin yapacağı teknik çalışmalar öncesinde Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Türker Dündar ve Prof. Dr. Nusret As, Ormancılık Meslek Yüksek Okul Müdürü Doktora Öğretim Üyesi Ahmet Hakyemez, İzmit’e gelerek Yürüyüş Yolu’nda bulunan ağaçlar üzerinde önce inceleme yaptı. Ağaçların fiziki yapısı ve yüzeylerini inceleyen akademisyenler, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan ve ilgili personellerden bu güne kadar yapılan tedavi işlemleri hakkında bilgi aldı.

İnceleme hakkında konuşan öğretim üyesi Ahmet Hakyemez, “Amacımız yaşlı ve fonksiyonları bizim için oldukça değerli olan bu ağaçların, ömrünü uzatmak, onlara destek olmak en önemli görevimizdir. Görevlerimizden birisi de bu ağaçların sağlıkla ilgili sorunlu olan bölgelerini kontrol altına almak. Bu hastalıklı ve yaralı bölgeleri kontrol altına almak ve bu alanların derinleşmesini önlemeyi amaçlıyoruz. Burada yapacağımız çalışmalar aslında belli. Ağaçtaki ölü olan kısmı temizlemek, daha sonra da ağacın canlı kısmına ulaştıktan sonra canlı kısım üzerine kabuklandırma yapılmasıdır” dedi.

Prof. Dr. Nusret As ise, “Dışarıdan bakıldığında bu ağaçtaki yara açıkça görülmekte. Yani burada kusuru açıkça görmekteyiz. Görünür olduğunda zaten buna müdahale edebiliyorsunuz ve gerekli tedbirleri alabiliyorsunuz. Asıl önemli olan dışarıdan kendini belli etmeyen, belli bir yaştan sonra ağaçlar da oluşan iç kovuklaşma dediğimiz, içten oluşan çürümelerdir. Asıl risk bunlardadır. Bu çürümeler dışarıdan kendini belli etmez ama aslında içeriden çürüme vardır. Bu durumda kendini belli etmeden ağacın çürümesine ve yıkılmasına neden olabiliyor. Ağacın belli bölgelerinin tomografisinin çekilmesiyle zaman içerisindeki iç yapısındaki değişimlerin ortaya konulması mümkün. Bu şekilde dışarıdan belli olmasa bile iç yapıda meydana gelen çürüklerin tespiti ve tedavisi yapılabilmektedir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolunda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceği kanısına varıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile işbirliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan işbirliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolundaki asırlık ağaçlarda yapılacak olan tedaviler sonucunda ağaç devrilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.