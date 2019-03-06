İzmit'te zabıtalar görev başında

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafı ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla kontrollerine ara vermeden devam ediyor.

Kapalı ve semt pazarlarında hassas terazi bulunduğunu da hatırlatan Zabıta yetkilileri; “Vatandaşlar aldıkları ürünü hassas terazide tartabilir. Alınan ürünün ağırlığında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşan vatandaşlarımız pazarlarda görevli olan arkadaşlarımıza danışabilirler. Hassas teraziler sayesinde hem müşterinin hem de pazar esnafının içi rahat oluyor” dediler.