İzmit’te yağmur mesaisi

Kocaeli’de gün boyu süren sağanak yağışta herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına İzmit Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışa karşı İzmit Belediyesi ekipleri, şehir genelinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara mağduriyet yaşatmadı. İzmit’te sabah saatlerinde kenti etkisi altına alan şiddetli yağışın ardından Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek şehir genelinde yoğum çalışma gerçekleştirdi. Ekipler Karadenizliler Mahallesi Dikmeler Sokak üzerinde yağışla birlikte yola kayan toprağı temizleyerek yolu trafiğe açtı.

Ayrıca Yenimahalle Mahallesi Buse Sokak’ta yağmur suyunun birikmesini önlemek amacıyla su geçişi için kanal açıldı. Alikahya Fatih Mahallesi Cebir Caddesi bölgesinde de yağmur nedeniyle meydana gelen selden dolayı bölgedeki cadde ve sokaklarda zabıta, fen işleri ve temizlik işleri ekipleri ile birlikte çalışmalar yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyetinde yakından takip ettiği çalışmalar sonucunda herhangi bir aksaklık yaşanmaz iken ekiplerin yoğun çalışmasını gören bölge halkı İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.