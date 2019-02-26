İzmit’te Türk Halk Müziği konserine büyük ilgi

KOCAELİ(İHA) – Yılın ilk konserini veren İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yılın ilk konserini verdi.Şef Erbil Aydın yönetimindeki İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki konseri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Salonun hınca hınç dolduğu konsere İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, belediye meclis üyesi adayları ve STK temsilcileri katıldı.

Şef Erbil Aydın yönetiminde ve 60 kişiden oluşan İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 28 eser seslendirdi. Yaklaşık 3 saat boyunca süren konser için Türk Sanat Müziği Korosu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi olarak sanat çalışmalarına ağırlık veren, sanat dostu bir belediyeyiz. Artık İzmit’in sanayi kenti imajının yanı sıra sanat ve turizm kenti imajının da olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarını ifade eden başkan Doğan, “İzmit’in her köşesine sanatı yaymak, vatandaşlarımızın sanatla iç içe olmasını sağlamak en büyük gayemizdir. Belediyemizin destekleriyle kurulan koroların konserlerine gösterilen yoğun ilgi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesidir.Bu koromuza katılan ve birbirinden güzel eserleri seslendiren ekibimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmit’teki sanat çalışmalarının artarak devam edeceğini de belirten Doğan, “Belediye başkanı olarak gerçekleştirdiğimiz bu son konserimiz benim içinde büyük anlam taşıyor. Ama benim gönlüm çok rahat. Benden sonra da en bizim kadar sanatı ve sanatçıları seven ve önemseyen arkadaşımız Sibel Gönül ile bu projelerimiz artarak devam edecek. Sevgiyle kalın, müzikle kalın, hoşçakalın” diyerek salonu dolduran tüm sanatseverleri selamladı.

Koro şefi Erbil Aydın ise, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan Bey’in İzmit için yaptığı çalışmaları hepimiz biliyoruz. 10 yıldır sanata verdiği önemi de biliyoruz. Buradan kendisine sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.