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İzmit’te şehitlerin adları parklarda yaşatılıyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yaptırılan parklara şehitlerin adları verildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:37
İzmit’te şehitlerin adları parklarda yaşatılıyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yaptırılan parklara şehitlerin adları verildi.


Şehitlerin adları İzmit’te yaptırılan parklarda yaşatılıyor. İzmit Belediyesi’nce Yeşilova Mahallesi’nde yaptırılan parka 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Kıd. Bşv. Ömer Halisdemir’in adı verildi. Şehit Halisdemir’in adının verildiği parkta futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun grubu, kondisyon aletleri, oturma alanları ve piknik masaları bulunuyor. İzmit Belediyesi’nce Alikahya Atatürk Mahallesi’nde yaptırılan parka da Aralık 2001 tarihinde Amasya Göynücek’teki mühimmat deposunun patlaması sırasında şehit olan er Yüksel Dinç’in adı verildi. Güneysu Sokak’taki parkta çocuk oyun grubu, kondisyon aletleri, piknik masaları ile oturma alanları bulunuyor.


Öte yandan, Alikahya Atatürk Mahallesi Çimeklik Sokak’ta yaptırılan ve içeresinde çocuk oyun grupları, kondisyon aletleri, oturma ve piknik alanları bulunan parka da vatani görevini yaptığı Tunceli de şehit olan jandarma er Ayhan Akçin’in adı verildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:37
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