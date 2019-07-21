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İzmit’te parklar tadilata girdi

İzmit Belediyesi sınırlarında bulunan mahalle sokaklarda yer alan banklar, kamelya ve ahşap oturma alanları İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yenileniyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:12
İzmit’te parklar tadilata girdi

İzmit Belediyesi sınırlarında bulunan mahalle sokaklarda yer alan banklar, kamelya ve ahşap oturma alanları İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yenileniyor.


Mevsim şartları ve kullanıma bağlı olarak hasar gören banklar, kamelya ve oturma grupları İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor. Parklar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatıyla yenilenirken başkan Hürriyet vatandaşların sosyal donatı alanlarında daha rahat ve temiz bir şekilde vakit geçirmeleri için çalıştıklarını ifade etti.


Parklarda ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar kapsamında ise aydınlatma lambaları, ışıklı tabelalar ve dekoratif aydınlatmalar yenilendi. Ayrıca parklarda oyun grupları ve duvarlar boyanarak yeni bir görünümüne kavuşturuldu. Özelikle oyun gruplarında kırılan parçalar yenileriyle değiştirilerek kullanıma hazır hale getirildi. Yine sosyal donatı alanlarında bulunan çeşme ve su hatlarının bakımı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


İzmit sınırları içerisinde bulunan 528 parkın bakım ve onarım işlemleri hız kesmeden devam ederken ekipler parkların yanı sıra belediyeye ait olan yeşil alanlarda tırpan çalışmaları, yabani ot ilaçlama çalışmalarının sürdürürken vatandaşların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda gerekli müdahalelerde bulunuldu. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 50 kişilik tırpan ve 8 kişilik yabani ot ilaçlama ekibi ile çalışmaların sürekli olarak yapıldığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:12
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