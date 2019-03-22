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İzmit’te oyun sokağı ilgi görüyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’nde oluşturulan oyun sokağı çocukların büyük ilgisini çekiyor.

22 Mart 2019 Cuma 12:16
İzmit’te oyun sokağı ilgi görüyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’nde oluşturulan oyun sokağı çocukların büyük ilgisini çekiyor.



Havaların ısınmasıyla birlikte ilginin daha da arttığı çocuklara özel sokakta mini futbol, mini basketbol, seksek ,köşe kapmaca, yakan top, dokuztaş, yakan top, istop gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra satranç ve mini bisiklet eğitim pisti bulunuyor. Oyun sokağına gelen çocuklar burada bisiklete biniyorlar, geleneksel oyunlarla hoşça vakit geçiriyorlar. İzmitli çocuklar, oyun sokağından haftanın 5 günü 09.30 -16.00 saatleri arasında beden eğitimi ve spor öğretmeni eşliğinde yararlanılabiliyor.



Öte yandan İzmit’teki temizlik çalışmaları aksatılmadan devam ettiriliyor. Daha temiz bir İzmit sloganıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdüren ekipler, mahallelerde evsel atık, katı atık temizliği,cadde ve sokak yıkamaları gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ay içinde 4 bin tona yakın katı atık, moloz, hafriyat, ağaç dalı ve bahçe atığı toplandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:16
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