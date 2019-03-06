İzmit’te öğrencilere çevre eğitimi verildi

İzmit Belediyesi tarafından öğrencilere verilen çevre eğitimleri ile çocuklar bilinçlenmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitime gönüllü çevre mühendisleri de destek verdi. Dr. Ferdi Koçal İlkokulu ve Türkan Dereli İlkokulu’ndan yaklaşık 348 öğrenciyi kapsayan eğitimde çevrenin önemi anlatılarak, kullanılmış kâğıtların, bitkisel yağların, elektronik atıkların, pillerin çöpe atılmaması istendi.

Yetkililer, lavabodan dökülen her damla atık yağın suyu ve toprağı kirlettiğini, elektronik atıklarla pillerin içindeki ağır metallerin çöpe atılması halinde çevre felaketlerine neden olunduğunu anlattılar. Öğrencilerin can kulağı ile dinledikleri eğitim sayesinde çevre kirliğine neden olan birçok atığın geri dönüştürülerek hem çevre kirliğinin önüne geçildiği hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlandığı da ifade edildi.

80 binden fazla öğreniciye eğitim verildi

Çevre eğitimlerinin okullar kapanıncaya kadar devam edeceğini belirten yetkililer, “Evrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için projeler üretiyoruz. 10 yılı aşkın zamandır öğrencilere çevre bilinçlendirme eğitimi veriyoruz. Şimdiye kadar 80 binden fazla öğrenciye bu eğitimler verildi. Çevre mühendisleri tarafından okullara gidilerek geri dönüşümün önemi anlatılıyor. Öğrenciler de anlatılanları evlerinde anne babalarına aktararak çevre konusunda daha çok kişinin bilinçlenmesi sağlanıyor” dediler.