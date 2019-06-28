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İzmit’tekurtuluş coşkusu

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

28 Haziran 2019 Cuma 15:55
İzmit’tekurtuluş coşkusu

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümükapsamında düzenlenen programlar Kültür Tepesi’nde başladı.



Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan anma etkinliğinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “aziz şehitlerimiz; vatan size minnettardır. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyor, kanlarınız ile yazdığınız bu destanı sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz” dedi



Kültür Tepesi’ndeki kurtuluş etkinliklerine Başkan Hürriyet’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kurmay Deniz Albay Ali Ufuk Şerbetçi, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve vatandaş katıldı.



İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Hürriyet “ kenetlenip,tek ses ve tek yürek olan insanımız tarih boyunca nasıl ki tüm karanlıkları aydınlığa kavuşturduysa 28 Haziran 1921 de yine üzerine düşeni yaptı ve yine destan yazdı.Bu kutlu gün Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen Türk milletinin İzmit’te ateşle imtihan olduğu gündür. Bu aziz ve necip millet geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bizi biz yapan milli ve manevi değerlerine ne pahasına olursa olsun gözünü kırpmadan sahip çıkacaktır” diye belirtti.



Bağımsızlığın Atatürk devrimlerinin peşinden ayrılmayarak devam edeceğine değinen Başkan Hürriyet, “Ulusal bağımsızlığımızı sonsuza dek yaşatmanın şartı, çağdaşlık yolunda Atatürk devrimlerinin ışığında azimle ilerlemekten geçmektedir. Bize bugünü armağan eden başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, haklılığının verdiği inançla gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimize olan borcumuzu ödemek için onların yurdumuz üzerinde gözü olan karanlık güçlere karşı verdiği dersi aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamalıyız” diye konuştu.



Bağımsızlık mücadelesine isimleri unutulmayan kahramanlara da minnet duyduğu belirten Başkan Hürriyet, “Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk milletinin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kara Fatma’ya, İpsiz Recep’e, Yahya Kaptan’a, Tercüman Ahmet’e, Gebeş Oğlu Mehmet’e, Hamidiyeli Zobu Oğlu Hasan’a, Hacı Emrullah Küçük’e ve bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:55
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