İzmit’te inşaatlar kontrol altında tutuluyor İzmit Belediyesi, inşaatları sürekli kontrol altında tutuyor.

İzmit Belediyesi, inşaatları sürekli kontrol altında tutuyor.

Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Denetim Birimi tarafından İzmit sınırları içeresindeki ruhsatlı yapıların projeye uygun olup olmadığı kontrol edilerek daha sonra telafisi mümkün olmayan uygulamaların önüne geçiliyor. Yetkililer, ruhsat alarak inşaata başlayan yapıların seviye ve iskan kontrollerinin aksatılmadan yapıldığını belirterek, “Yapılan kontrollerde inşaatın ruhsata uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Şayet projeye uygunluk yoksa gerekli uyarılar yapılarak yapının ruhsata aykırılığı da önlenmiş olunuyor” dediler. İzmit’te ayda ortalama 120 inşaatın kontrol edildiği kaydedildi.

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