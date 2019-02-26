İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri unutulmadı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 27 yıl önce katledilen şehitler için İzmit’te anma töreni düzenlendi.

27 yıl önce Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında Ermeni kuvvetleri 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 kişiyi katletmişlerdi. Cesetlerin yakıldığı, hamile kadınlar ve çocukların da vahşete maruz kaldığı katliamın yıl dönümde Hocalı Şehitleri, İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’nde yaptırılan Hocalı Şehitleri Anıtı’nda anıldı. Anma programı kapsamında Hocalı Şehitleri Anıtı’na dualar eşliğinde karanfiller bırakıldı.

İzmit Belediyesi ve Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilen anma programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyon Başkanı Bilal Dündar,AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Başkanı Bilal Dündar, “Türkiye ile tarih boyunca hep bir ve beraber olduk. Hocalı, Türkiye ile Azerbaycan’ın milli davasıdır. Birimizin eline diken batsa diğerimizin eli acıdı. Azerbaycan ile Türkiye dünyada tek örnektir. Bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Geçmişimize sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Hocalı katliamının 27’nci yılında bir araya geldiklerini ifade eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “İzmit Belediyesi ile Azerbaycan Dernek Federasyonu arasında çalışmalarımız hep olmuştur. Buradaki Hocalı Şehitleri Anıtı gibi İzmit’te birçok anıtımız var. Bunun anlamı kardeş ülkeler arası gösterilen vefa örneğidir. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” diye konuştu.

Anma programında konuşan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Milletvekilliği dönemimde Azerbaycan’a gitme fırsatım olmuştum. Oradaki acıların ne kadar büyük olduğunu gördüm. Bir millet iki devlet kavramını orda hissettim. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması adına elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da, “Tarih boyunca bu millet yeryüzüne insanlığı ve güzelliği yaydı. Güçlü olduğumuzda biz insanları yaşattık. Fakat güçsüz olduğumuzda Ermenilerin yaptığı gibi Hocalı’da katliamlar yapıldı. Bugün Türkiye eski Türkiye değil. Bugün Türkiye çok güçlü bir durumdadır. Yarının Türkiye’si çok daha güçlü olacaktır. Biz daha da güçlü olunca tüm insanlık mutlu olacaktır’’ dedi.