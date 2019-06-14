0553 313 94 23

İzmit’te Helva şenliği coşkusu yaşandı

İzmit Belediyesi’nin desteğiyle ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 19.

14 Haziran 2019 Cuma 17:41
İzmit’te Helva şenliği coşkusu yaşandı

İzmit Belediyesi’nin desteğiyle ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 19.su düzenlenen helva şenliği coşkulu başladı.


Kortej yürüyüşü ile başlayan program Belsa önünde protokol konuşmaları ve gösterilerle devam etti.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte halk oyunları gösterisi, Makedonya Debre bölgesinden gelen davulcuların şovu ve helva dağıtımı yapıldı. Etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip ve çok sayıda vatandaş katıldılar.


Renkli görüntülerin oluştuğu programda konuşan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip,“19 yıldır geleneksel olarak devam ettirmeye çalıştırdığımız programımıza Belsa önünden başladık. Pazar günü Doğu Kışla’da gerçekleşecek final programımıza bekliyoruz” dedi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yaptığı konuşmada, “Bu güzel günde bahar havasında sizlerle olmak çok önemli. Bu etkinlik dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın bir simgesi. Bu dostluk, kardeşlik bu paylaşım hep sürsün. Bir göçmen olarak bu program benim için ayrı bir anlam taşıyor. Helva demek, kardeşlik, dostluk, dayanışma demek. Nereden gelmiş olursak olalım, hangi milletten olursak olsun, birbirimize sarılıp, dost olabiliyorsak, yaralarımızı sarabiliyorsak en önemlisi bu. Bu helva şenliklerimiz hep sürsün, hep milletimizi bir araya getirsin, herkese kardeşlik dostluk versin. Hep söylediğim gibi bu millete, bu kente kavga değil huzur lazım. O yüzden huzur versin diyorum.Tüm halkımıza iyi eğlenceler diliyorum”diye konuştu.


Konuşmaların ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
    1. MEB'den lise son sınıf öğrencilerine..
    2. Şensoy’dan “Hat Paylaştıkça Güzeldir”..
    3. Yankesicilik şüphelileri sahte..
    4. Türk Kızılayı çocukların karne..
    5. Karne harçlığı almak için başkan..
    6. Haliliye’de kadınlara yönelik söyleşi
    7. Yatırımlarda devlet yardımları..
    8. Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    10. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    11. Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
    12. Haliliye’de yol yapım çalışmaları..
    13. Antalya’da zincirleme kaza: 1 yaralı
    14. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi..
    15. BAE'nin "Katar'a karşı tedbir"..
    16. Tuzluca’da öğrencilere çifte karne..
    17. Başkan Erdoğan'dan sert mesaj: Devam..
    18. ABD Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı..
    19. Jandarmanın 180. yıl gururu
    20. Türk havacılık alanında çok uluslu bir..
    21. Muhtardan en çok kitap okuyan..
    22. Başkan Dutlulu, Jandarma Teşkilatı’nın..
    23. YKS’ye girecek olan öğrenciler kutsal..
    24. Gri listede aranan DHKP/C’linin..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pazar günü o..
    26. İzmir’de otomobil yayaya çarptı, kadın..
    27. Diriliş Osman'ın yeni sezonunda neler..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a..
    29. Başkan Erdoğan ilk kez konuştu:..
    30. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu