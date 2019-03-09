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İzmit’te deneyimli personellere ödül verildi

İzmit Belediyesi, uzun yıllarını dolduran 170 personele ödül verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:50
İzmit’te deneyimli personellere ödül verildi

İzmit Belediyesi, uzun yıllarını dolduran 170 personele ödül verdi.


Programa katılan personellerle tek tek sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan gece de yaptığı konuşmada, “Birlikte 10 yılı geçirdik. Bir dönemin sonuna geldik. Makamın maaşına, şan, şöhretine ihtiyacı olmayan kişiler için 10 yıl yeter de artar bile. Bizim bu görevlerden beklediğimiz hizmet etme onurudur.Ben ilk defa bir grevde 10 yıl kalıyorum. Bu süre boyunca çok zor dönemler geçirdik, çok önemli işler de yaptık. Bu güzel ekibin bir parçası olarakne kadar güzel işler yaptığınızı hatırlayın. 10 yıl önce Gölkay Park, Cephanelik yoktu. Şimdi, Şehir Hastanesi, Cephanelik Stadyumu, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Merkezi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi var. O alanda artık kapsamında Türkiye’nin en iyi deprem müzesi ve sanal gerçeklik küresi var. Ekopark, daha önce her dönem konuşulan bir yerdi, şimdi pırıl pırıl. Mahalle ve köy konağı, muhtarlık müdürlüğü, çocuk hakları okulu, emzirme kabinleri, çorba çeşmesi var. Artık şehrimizin 11 kapalı pazarı var. 10 yıl öncesinde, bu şehre kim bir çivi çaktıysa hepsinden Allah razı olsun. 10 yıldır çıtayı yükselttik.İZMEK kurslarını başladığımızda bin 500 kişi bile yoktu şuanda yüz binlerce kadın hizmet alıyor. Emekli evleri diye bir kavramı kimse konuşmuyordu. İzmit Belediyesi’nin çalışmalarıyla örnek oldu. Kadınlara fitness salonu ve Evde Bakım Hizmetlerimiz, büyükşehir belediyemiz tüm ilçelere model olarak uygulamaya başladı. Çalışmalarımızda her zaman halkımızı merkezde tuttuk. İzmit Belediyesi parmakla gösterilen bir belediyeyse, halkın memnuniyeti sayesinde. Biz bir yandan güzel işler yapıp, bir yandan halkımızın gönlünü kazanırken, adalet her zaman rehberimiz oldu. Biz bu çalışmaları yaparken kimseye prim vermedik. İzmit Belediyesi marka bir belediyedir, kurumsallığı en iyi belediyedir, hakka hukuka dikkat eder diyorlar, rant işi olmaz diyorlar. Vatandaşımızın zihnindeki, gönlündeki bu algı bizim için en büyük hediye. Bu hepimizin başarısı. Bu güzel işleri hep birlikte yaptığımız için her birinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tarih sizi hep konuşacak.Bu dönemin gururunu birlikte yaşayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:50
  1. doğa

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