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Aktüel

İzmit’te çiçekler toprakla buluşmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi ekipleri, kentin birçok noktasında çiçekleri toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:57:14 -
İzmit’te çiçekler toprakla buluşmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi ekipleri, kentin birçok noktasında çiçekleri toprakla buluşturmaya devam ediyor.


İzmit Belediyesi kentin yeşil alanlarını yaza hazır hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin belirli noktalarında başlattığı çevre ve peyzaj çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Yahya Kaptan Meydanı ve Sabri Yalım Parkı’nı yeni tohumlarla renklendirdi. Yahya Kaptan Mahallesi’nin sembolü olan Anıt Parkın yeşil alanına dikilen farklı türlerdeki yeni fideler ve kaya bahçesi için yapılan düzenlenme mahalleye yeni bir soluk getirdi.


Ekipler, Yahya Kaptan meydanının yeşil alanında acem halısı çiçeği tohumu, bodur çam fidesi, uçuşan kelebekler çiçeği tohumu, ardıç ağacı fidesi, bodur nar ağacı tohumu, mavi çim tohumu, kordilin çiçeği, süpürge çalısı çiçeği tohumu ve papatya tohumlarını toprakla buluştururken Sabri Yalım Parkını ise kırmızı ve beyaz begonvillerle süsledi.

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