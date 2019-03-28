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İzmit’te çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan çevre düzenlenen çalışmaları sürdürülüyor.

28 Mart 2019 Perşembe 09:57
İzmit’te çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan çevre düzenlenen çalışmaları sürdürülüyor.


İzmit Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce Turgut Mahallesi’nde parke yol, Bekirdere Mahallesi’nde beton yol, Tüysüzler Mahallesi’nde ise merdiven çalışması yapıldı. Alikahya bölgesinde yol ve asfalt yapımı, Orhaniye’de ise yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Biberoğlu Köyü’nde de harabe yapıyı yıktı. Çalışmalar kapsamında Turgut Mahallesi Kanarya Sokak’taki yol tamiri için 300 metrekare parke, 25 metre bordür, Bekirdere Ayca Sokak’taki 150 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki beton yol çalışmasında 180 metreküp beton, Tüysüzler Mahallesi Defne ve Ağcalar Sokaklardaki merdiven çalışmasında 110 metreküp beton , Alikahya Fatih Mahallesi Subaşı Sokak’taki 10 metre genişliğinde 100 metre uzunluğundaki beton yol çalışmasında 155 metreküp hazır beton ve Fatih Mahallesi’ndeki asfalt yama çalışmalarında 35 ton asfalt kullanıldı.


Ekiplerce Orhaniye’de yeni açılan yola 600 ton stabilizeserilirken Biberoğlu Köyü’nde yıkılan harabe yapının 75 ton hafriyatı da kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:57
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