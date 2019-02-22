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İzmit’te banklar yenilendi

İzmit’te vatandaşların kullanımına açık olan zamanla aşınan veya zarar gören banklar, kamelya ve ahşap oturma grupları yenilendi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:53
İzmit’te banklar yenilendi

İzmit’te vatandaşların kullanımına açık olan zamanla aşınan veya zarar gören banklar, kamelya ve ahşap oturma grupları yenilendi.


Görsel estetiğine önem veren ve bu kapsamda çevre çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi sınırlarında yer alan mahalle ve sokaklarda bulunan park alanlarındaki banklar, kamelya ve ahşap oturma gruplarındaki hasarlar vatandaşların daha rahat yararlanabilmesi için İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenilendi. Mevsim şartlarına ve kullanıma bağlı olarak oluşan hasarlar ekipler tarafından onarıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:53
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