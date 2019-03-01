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İzmit’te 32 bin kadın spor faaliyetlerine katıldı

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği kadınlara yönelik spor salonlarından 2018 yılında 5 bin kişi, 32 bin kişi yararlandı.

01 Mart 2019 Cuma 12:43
İzmit’te 32 bin kadın spor faaliyetlerine katıldı

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği kadınlara yönelik spor salonlarından 2018 yılında 5 bin kişi, 32 bin kişi yararlandı.



İzmit Belediyesi’nin 2010 yılından itibaren ilçenin 18 ayrı bölgesinde açtığı kadınlara yönelik spor salonları büyük ilgi gördü. Kadınlar haftanın belirli günleri spor salonundan faydalanırken, diğer günler açık havada sağlık yaşam yürüyüşleri ve yüzme havuzu eğitimlerine katılıyor. Ayrıca bisiklet eğitimi de isteyen kadınların hizmetine sunuluyor. Belediyenin kadınlar için sunduğu bu imkanlar tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu hizmet veren salonlarda son sistem spor aletleri, profesyonel eğitmenler tarafından kadınların hizmetine sunuluyor.



Spor salonlarının kendilerine hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük katkı sağladığını belirten kadınlar, “İzmit Belediyemiz tarafından mahallemize açılan spor salonları sayesinde kendimize zaman ayırmanın güzelliğini anladık. Hayatımız daha düzenli ve daha sistemli oldu.Bu salonlar ruh sağlığımız için de büyük katkı sağlıyor. Bu sayede daha mutlu bireyler olma şansını da yakalıyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:43
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