İzmit’te 15 Temmuz şehitlerini anıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti ve belediye önünde gerçekleşen programlarla 15 Temmuz şehitlerini andı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü’nde sabah saatlerinde kent protokolü ile birlikte Bağçeşme Şehitliği ziyaretinin ardından İzmit Belediyesi önünde şehitlerimiz için vatandaşlara lokma dağıttı. Ayrıca lokma dağıtımının yanı sıra İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar belediye önünde sergilendi. Lokma dağıtımı ve sergide Başkan Hürriyet’in yanı sıra siyasi parti temisilcileri ve meclis üyeleri katıldı. Programlarda günün anlam ve önemine değinen Başkan Hürriyet, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.