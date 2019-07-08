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İzmit’te 13,3 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
İzmit’te 13,3 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Başkan Büyükakın, İzmit’te yapılan çalışmalar ile 13,3 milyon metreküp su tasarrufu sağladığını söyledi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürlüğünün teknoloji üssü SCADA Kontrol Merkezini inceledi. Başkan Büyükakın, beraberinde Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ile birlikte İSU SCADA Kontrol Merkezi hakkında Genel Müdür Ali Sağlık ile yöneticilerden bilgi aldı. İSU Genel Müdürlüğünün Türkiye’ye model olan sayısız projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Büyükakın, “Pilot bölge olarak İzmit ilçemizde yapılan proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, toplam 13,3 milyon metreküp su tasarrufu sağladık” dedi.


Başkan Büyükakın, “SCADA Sistemi Kocaeli’de çevreye saygılı olduğunun en güzel örneklerinden birisidir. Yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli diyorsak, Körfezimiz’deki su yaşamının sürdürülmesi ve canlı türlerinin çeşitlendirilmesine önem vermek zorundayız. SCADA sistemlerimiz su havzalarının korunmasının yanı sıra halkımızın kaliteli yaşam sürmesi için sanayi alanlarında da aktif görev yapıyor. Şunu ifade etmem gerekir ki Türkiye’de bir ilk olarak atıksu arıtma da yüzde yüz arıtma yapıyoruz” açıklaması yaptı.


İçme suyunda kayıp ve kaçakların azaltılmasını amaçlayan projenin uygulamasına 2015 yılı içerisinde başlandığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu projemizin kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Pilot bölge olarak İzmit ilçemizde yapılan proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, bugün gelinen noktada toplam 13,3 milyon metreküp su tasarrufu sağladık. İzmit ilçesi için uygulanan çalışmalar tamamlandıktan sonra, sistem diğer 11 ilçe içinde uygulanacak ve Şebeke SCADA’sı sayesinde suyun serüveni tam olarak kontrol altına alınabilecek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
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