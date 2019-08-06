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İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi hizmetlerinden olan İzmit Kart, bu bayramda da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını gülümsetecek.

06 Ağustos 2019 Salı 11:41
İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi hizmetlerinden olan İzmit Kart, bu bayramda da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını gülümsetecek.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yürütülen çalışma ile çocuklar bayrama mutlu girecek. Belediye tarafından İzmit Kart hizmetinden yararlanan vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi para yüklemesi yapıldı. 0-14 yaş aralığında bulunan 368 ailenin 715 çocuğu için 100’er TL para yükleme işlemi gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak şehir merkezi, Mehmet Ali Paşa ve Bekirlere mahallerindeki esnaflardan yapılabilecek olan alışveriş,bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Hizmetten yararlanan aileler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.


İzmit Kart başvurusunda bulunmak isteyenlerin İzmitli ihtiyaç sahiplerinin muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, hanede yaşayanların nüfus cüzdanı fotokopileri ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.


Öte yandan İzmit Belediyesi, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin isimleri kullanılarak yardım toplayanlara karşı vatandaşları uyardı. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin sık sık denendiğini, bu kişilerin yakalanması için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği uyarıda, “Son olarak belediyemizin birim müdürünün ismi kullanılarak bir özel hastaneden ücret talep edildiği haberini aldık. Belediyemiz tarafından Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ne yazık ki sık sık karşılaşılan bu durumla ilgili vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, bu tür taleplere itibar etmemelerini, yardım için arayan veya gelen kişi veya kurumlar olduğunda polise ihbarda bulunmalarını istiyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:41
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