0553 313 94 23

İzmit’in sokaklarında bir başkan

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, koruma ordusu ile görmeye alıştığımız belediye başkanlarının aksine tek başına kentin sokaklarında geziyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:42
İzmit’in sokaklarında bir başkan

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, koruma ordusu ile görmeye alıştığımız belediye başkanlarının aksine tek başına kentin sokaklarında geziyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, alışılmış kalıpların dışına çıkmaya devam ediyor. Samimi ve doğal tavırlarıyla vatandaşların büyük beğenisini toplayan Başkan Hürriyet, göreve gelmesinin ardından da halkın arasında olmayı sürdürüyor. Belediye başkanlarının adeta koruma ordusuyla dolaşmasına alıştığımız bir dönemde İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’i tek başına cadde ve sokaklarda dolaşıp alış veriş yaparken gören vatandaşlar, kendisiyle sohbet ettiler. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çekerek paylaştığı fotoğraflar ise sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:42
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deutsche Bank, Hollandalı konut kooperatifine 175 milyon avro ödeyecek
    1. Deutsche Bank, Hollandalı konut..
    2. Vali Gürel ve il protokolünden 15..
    3. AYKOME kararları meclisten geçti
    4. Milli savunma Bakanı Akar,"(Patriot..
    5. İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması..
    6. Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş..
    7. Seçer, reddedileceğini öğrendiği..
    8. Hatay'da otomobildeki patlama
    9. Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    10. Hayvan üreticilerine müjde
    11. Bodrum’da korkutan yangın
    12. Pucca kimdir? Pucca lakaplı Pınar..
    13. Vali Köşger’den spor talimatı
    14. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    15. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    16. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    17. Kapalıçarşı'da altın
    18. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    19. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    20. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    21. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    22. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    23. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    24. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    25. FETÖ’den yargılanan eski hakim ve..
    26. Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    28. Muhtarlardan örnek davranış
    29. Arnavutköy'de fırlayan kamyon..
    30. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?