İzmit’in muhtarları iftar sofrasında buluştu

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belediye binasının teras katında verdiği iftar yemeğinde muhtarlarla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önceki akşam İzmit’in köy ve mahalle muhtarlarıyla İzmit Belediyesi’nin teras katında düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İzmit Belediyesi hizmet binasının teras katında gerçekleşen iftar programına Başkan Hürriyet’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Meclis üyeleri Tuncay Aşkın, Süleyman Şen ve müdürler ve muhtarlar katıldı.

Davete katılan tüm mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür eden Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Sizlerle birlikte her mahallemize ve köyümüze sizlerin köprü olması vesilesiyle hizmet etmek istiyoruz. Mahallelerimizde yapılması gerekenler var. Ramazan Bayramı’ndan sonra mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğim. Mahallelerimizin sorunlarını hep beraber masaya yatıracağız. İzmit’in mahallelerinin sorunlarına sizlerle birlikte çözüm üretmek istiyorum” dedi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Hürriyet, “Sizlere verdiğimiz önemi göstermek adına da muhtarlık hizmetlerini ayrı bir birim haline getirdik. Sadece bir odadan ibaret olmayacak. Aslında bu iş muhtarlık işleri müdürlüğüdür ve kurumsal bir yapı altında yapılması gereken bir müdürlüktür. Orada daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışarak muhtarlarımıza ve mahallelerimize hizmet edeceğiz” diye konuştu.